فيديو | لاعب النصر السابق علي يزيد يروي مواقف صعبة مرت عليه وعلى أسرته بسبب أزمته المالية

روى لاعب النصر السابق، علي يزيد، بعضا من المواقف الصعبة التي مر بها وأسرته بسبب أزمته المالية التي جعلته يسأل الحاجة من البعض.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “وينك” الذي يُبث على قناة “روتانا خليجية” أنه مر عليه وعلى أسرته مواقف صعبة كثيرة.
وأضاف أنه جاءه عيد الأضحى ولم يكن معه ما يكفي ليكسو أولاده بكسوة العيد الجديدة التي اعتادوا عليها منه، مشيرا إلى أن بعض أهل الخير كانوا يساعدونه ولكن لظروف ما توقفت هذه المساعدات.
لاعب #النصر السابق #علي_يزيد:
مريت بمواقف صعبة، ومر عليّ عيد وما كان معي كسوة عيالي..#برنامج_وينك pic.twitter.com/tUy6oDhFvx
— خليجية (@Khalejiatv) January 22, 2019