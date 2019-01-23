فيديو | موقف طريف بين تركي آل الشيخ ومقدمة “مؤتمر الترفيه” يثير ضحك الحضور

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شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أمس (الثلاثاء)، موقفاً طريفاً بينه وبين مقدمة المؤتمر.

ووجهت مقدمة المؤتمر الشكر لعدد من الحاضرين للمؤتمر، ووصفت تركي آل الشيخ بسموك، ليرد عليها بقوله: “ما في سموك.. أنا مواطن ترى”، ما أثار ضحك مقدمة المؤتمر وعدد من الحاضرين.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد عقد أمس مؤتمراً صحفياً لاستعراض خطة الهيئة خلال العامة الجاري 2019، وبداية العام المقبل 2020.

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