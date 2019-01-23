مصادر يمنية: إصابة رئيس اللجنة الثورية التابعة لـ “ميليشيا الحوثي”.. ونقله إلى صعدة

الرئيسية أنحاء العالم مصادر يمنية: إصابة رئيس اللجنة الثورية التابعة لـ “ميليشيا الحوثي”.. ونقله إلى...
كشفت مصادر يمنية عن إصابة محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية اليوم، إصابة بالغة فيما تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة.
ولم يتم الكشف عن سبب الحادث المؤدي إلى الإصابة خصوصاً أنه كان في مركبة يستقلها، وظهرت صور لمركبته قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحادث.
ونقلت مواقع يمنية عن مصادر قبلية مطلعة، أن رئيس ما يسمى اللجنة الثورة العليا المدعو محمد علي الحوثي، تعرض لانقلاب سيارته في منطقة بني غثيمة بني صريم بمحافظة عمران، وتم إسعافه إلى حوث ومنها إلى صعدة، وكان جريحاً ولا يُعلم مدى إصابته ومصيره حتى الآن.