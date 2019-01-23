ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة لإثبات دعواها ضد شركة طبية.. والمحكمة تحكم لصالحها

طلبت المحكمة العمالية بالرياض من ممرضة فلبينية غير مسلمة، بحلف اليمين لإثبات دعواها ضد إحدى الشركات الطبية لإلزامها بدفع أجورها المتأخرة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المحكمة استندت في استحلافها للممرضة على ما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزوم قضائه، لتقضي المحكمة بإلزام الشركة الطبية بدفع 11602 ريال للممرضة قيمة أجورها المتأخرة.
وبيّنت المصادر أن حيثيات الحكم استندت أيضاً على قوة ما قدمته المدعية من بيانات ولعدم حضور المدعى عليها (الشركة) رغم تبليغها تبليغاً صحيحاً، وأصدرت حكماً نهائياً غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقاً، كونه من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف.