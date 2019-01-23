الرئيسية هنا و هناك نصائح تساعدك على التخلص من الرطوبة والروائح الكريهة في السيارة خلال الشتاء
يواجه قائدي السيارات مشكلةُ انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر الأمطار وانتشار الضباب في الشتاء؛ وهو ما يسبب زيادة الرطوبة داخل السيارات، التي تتسبب في تكثف بخار الماء على النوافذ الزجاجية وانتشار الروائح الكريهة داخل السيارة.
ويسبب ذلك ارتباك قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق، خاصة مع عدم دراية بعض منهم بطرق التعامل مع الرؤية الضبابية، ووسائل التخلص من بخار الماء؛ لذا نقدم لكم اليوم عدداً من نصائح الخبراء الألمان في النادي الألماني للتخلص من الرطوبة داخل السيارة.
وينصح الخبراء الألمان أنه لكي يتم التخلص من نسبة كبيرة من الرطوبة داخل المقصورة، يفضل إزالة الأوساخ الرطبة وماء الأمطار من الأحذية قبل ركوب السيارة، لكي تبقى السيارة في حالة جافة من الداخل.
كما يفضل الخبراء استخدام الدواسات التي تصنع من المطاط؛ وذلك لسهولة تجفيفها، مع مراعاة تجفيفها باستمرار، حتى لا يتبخر الماء عليها ويتكثف على النوافذ الزجاجية بفعل حرارة التدفئة.
ومن النصائح أيضاً، تشغيل مكيف السيارة على الوضع الساخن لبعض الوقت من أجل إخراج الرطوبة البسيطة من السيارة.
وأشار الخبراء كذلك إلى أنه يوجد في أغلب السيارات مفتاحان أحدهما يختص بالتخلص من بخار الماء أو الضباب في الزجاج الأمامي والثاني مفتاح للتخلص من بخار الماء أو الضباب للزجاج الخلفي، المفتاح الخلفي يوجد على شكل مستطيل يوجد بداخله خطوط على شكل أسهم، أما المفتاح المختص بالأمامي فهو عبارة عن زر مكتوب عليه (DEFOG) أي إزالة الضباب.