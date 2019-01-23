جدة – عبدالرحمن المحمادي :
نظمت الصحة في جدة صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل للقطاع الصحي الخاص “الإطلاق الأولى لنظام التدقيق الإلكتروني” بمشاركة عدد من المناطق.
و تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز التواصل و الترابط بين إدارة الالتزام بصحة جدة و القطاع الصحي الخاص بمحافظة جدة لتحقيق التحول في القطاع الصحي ، و كذلك للتعرف على مبادرات مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة من برامج مختلفة عن التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ، و مشاركة القطاع الخاص ، و أيضاً تطبيق النظام الإلكتروني للتقييم الذاتي لمستشفيات القطاع الخاص.
و يمتاز النظام بالتحقق و التدقيق الفوري للبيانات و المعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية و خلال فترة زمنية قياسية ، في خطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية ، و من المتوقع أن يحدث نقلة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص مما سيرفع من جودة و نوعية الخدمات الصحية.
و يأتي ذلك في إطار المسؤوليات المناطة بوزارة الصحة ، و ذلك لتطوير القطاع الصحي وفق رؤية 2030 الطموحة، و رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة و المواطنين و المقيمين في المملكة.
يشار إلى أنه تم إطلاق البرنامج بالمستشفيات و المجمعات الطبية العامة و المتخصصة و الصيدليات ، و كانت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في المادة 17 قد نصت على التقييم الذاتي للمنشئات الصحية.
يذكر أن الورشة تستهدف أعضاء الإلتزام ( المدققين ) على تطبيق نظام التقييم الذاتي ، و ذلك لتعزيز التسجيل بالنظام و مفهوم الرقابة الذاتية لدى المؤسسات الصحية الخاصة و المنشآت الصيدلانية و دور المراقب في الميدان ، حيث تم خلال الورشة تسليم جهاز لوحي لكل مفتش ، كما تم عمل زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصحية بعد الورشه مباشرة.