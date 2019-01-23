8 استخدامات مختلفة للكاتشب ستفاجئك.. مستحضر تجميل وملمع سيارات

كشفت دراسات علمية عن عدة استخدامات مفيدة لـ”الكاتشب” بعيدا عن الطعام والمطبخ، ما يجعله مادة سحرية تحل عدة مشكلات تواجه الإنسان.
وأوضحت الدراسات أن مكونات الكاتشب وخصائصه، تجعل منه مادة قادرة على العمل كمنظف أو ملمع أو الدخول في بعض الصناعات، كالتالي:
1- إصلاح الشعر التالف والمصبوغ، فعند تقصف الشعر بشكل واضح خاصة في فصل الصيف عن استخدام حمام السباحة؛ الأمر الذي يؤثر على خصلته لوجود الكلور في المياه، فيمكن استخدام الكاتشب ووضعه على الشعر لمدة نحو 20 دقيقة ثم غسله، وكذلك للشعر المصبوغ الذي تغير لونه.
2- معالجة الجروح والكدمات، فأكياس الكاتشاب أو زجاجاته عند وضعها في مجمد الثلاجة، يمكن استخداهما لتهدئة الكدمات التي يصاب بها الإنسان، خاصة أن الطماطم تتجمد عند درجة حرارة أقل وتحتفظ بقوامها وتظل مرنة.
3- تلميع السيارات، فالكاتشب يعمل على تلميع التشوهات والخدوش بجسم السيارة، إذ يصلح السبائك المعدنية بها ويضفي عليها لمعانا، لكن من المهم أولا تنظيف السيارة من الغبار والأتربة بشكل عادي، ثم تلميعها بالكاتشب.
4- تلميع النحاس والفضة، لكونه يحتوي على حمض الأسيتيك بنسبة 4%، كما أنه عالي اللزوجة، لذا هو مثالي لتنظيف وتلميع الحلي النحاسية والفضية، يلمع وينظف بشكل مذهل بحيث تبدو القطعة وكأنها جديدة.
5- الحلاقة، وهي من أغرب استخدامات الكاتشب التي لجأ إليها الجنود في الحرب العالمية الثانية كبديل لكريمات الحلاقة، لكون قوامه يعادل الكريم ومبلل بما يكفي للسماح بحلاقة سلسة، ولا يسبب طفحا للجلد للطفه على البشرة.
6- صناعة ألوان الأطفال، فالأطفال يحبون الكاتشب كثيرا، ولذلك فمن الممكن تنشيط قدراته الإبداعية عبر الرسم بقنينات الكاتشب البلاستيكية، ولكن بالطبع لن تكون مملوءة بصلصة الكاتشب، بل بألوان جذابة منزلية الصنع، هذه الألوان تصنع بسهولة كبيرة.
7- التخلص من الروائح الكريهة، فالحمض الموجود في الطماطم التي يصنع منها الكاتشب مادة فعالة في إزالة الروائح الكريهة التي لا تطاق خاصة في الملابس بشكل خاص.
8- خلطة طبيعية للبشرة، حيث يمكن استخدام الكاتشب كماسك للوجه، فالطماطم تحتوي على الليكوبين التي تساهم بإفراز الكولاجين، الأمر الذي يجعل وجهك مشرقاً وبشرتك نضرة.