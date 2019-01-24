أمانة جدة تزيل مخططا عشوائياً على مساحة مليون م2 بثول

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء، أزالت بلدية ثول الفرعية مخططا عشوائيا جنوب شرق خزان ثول بمساحة إجمالية بلغت “مليون” متر مربع، وجرى رفع عدد من البتر وسياجا حديديا من كامل الموقع واستكمال الاجراءات النظامية حيال التعدي.
وأشار رئيس بلدية ثول المهندس عيسى بن علي الشعيبي أن أعمال الرقابة البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن إزالة ثمانية مواقع تعديات علي اراضي فضاء وجرى أخد التعهدات اللازمة على المخالفين، مضيفاً أن الجهود الميدانية خلال الفترة الماضية شملت معالجة التلوث البصري والبيئي في أحياء الشمالية والجنوبية والصوالحة والكنادرة وجرى رفع 250 طنا من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر بالتنسيق مع إدارة النظافة في الأمانة بجانب إزالة خمس حظائر اغنام متفرقة ومزروعات تسقى بمياه الصرف الصحي.
وتؤكد أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضه للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.