“العمل” تعلن بدء استرداد رسوم الوافدين بالقطاع الخيري

أفاد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، أن إسقاط واسترداد رسوم الوافدين العاملين بالقطاع الخيري أصبح متاحاً خلال الفترة الحالية.
وبيّن آل بن علي خلال ورشة عمل بالمنطقة الشرقية، أن مكتب الخبر لم يتلق أي طلبات من الجهات الخيرية حتى الآن باسترداد المقابل المالي الخاص برسوم الوافدين الذي جرى دفعه من قِبل تلك الجهات منذ بداية 2018 رغم إتاحة هذا الأمر.
ولفت إلى أن استرداد القيمة المجمعة من الجمعيات للوافدين يأتي بشروط أبرزها التزام المنشأة بالنطاقات، وكذلك أن يكون تقديم الجهة الخيرية لاسترداد رسوم عام كامل تقريباً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.