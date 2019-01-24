بعد غرقهما أواخر أكتوبر.. الطب الشرعي بنيويورك يعلن سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين “روتانا” و”تالا”

الرئيسية حوادث بعد غرقهما أواخر أكتوبر.. الطب الشرعي بنيويورك يعلن سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين...
أعلن الطب الشرعي في ولاية نيويورك، اليوم الأربعاء، عن سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين روتانا (22 عاما) و تالا (16 عاما) بعد العثور على جثتيهما في نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي.
وأوضحت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون، في بيان رسمي، أن الشابتين، اللتين كانتا ترتديان الأسود ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق حين العثور على جثتيهما، أقدمتا على الانتحار.
وقالت: “توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع كانت نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول إلى نهر هدسون”.