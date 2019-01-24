جامعة الأعمال ‏والتكنولوجيا وأدبي جدة يوقعان اتفاقية تعاون

نظمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) في حرمها يوم أمس، حفلاً للأدباء والمثقفين والإعلاميين المشاركين في الدورة الـ(15) من ملتقى قراءة النص، الذي نظمه النادي الأبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وأسدل الستار على فعالياته يوم أمس. حيث كان في مقدمة حضور الحفل في الجامعة المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام الأستاذ عبدالله بن حسن الكناني، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله السلمي وشهدت فعاليات الحفل مجموعة من البرامج التي نظمها فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة.
وأوضح الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا أن الشراكة مع النادي الأدبي اثقافي بجدة، وفرع جمعية الثقافة والفنون تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لمد جسور التواصل مع كافة القطاعات، مضيفًا بقوله: لعل القطاع الثقافي من أبرز القطاعات التي نسعى إلى تأصيلها في الجامعة، مواكبين بذلك رؤية المملكة 2030، في تحقيق التكامل بين كافة القطاعات؛ حيث ستقوم الجامعة بإطلاق اسم النادي الأدبي الثقافي على أحد قاعاتها في حرم الجامعة، واسم جمعية الثقافة والفنون على قاعة أخرى بكلية الإعلان، بالإضافة إلى أننا سنقوم بدعم ملتقى قراءة النص خلال عام 2020 ليكون في أحد أهم المواقع الكبرى في مدينة جدة.
وختم دحلان حديثه بالإشارة إلى أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تعد إحدى أبرز قطاعات التعليم الخاص التي حققت أعلى مستويات الكفاءة والإنجاز، وها هي اليوم تفتح الأبواب على مصراعيها لكل من يساهم في تطوير المخرجات التعليمية لأبنائنا الطلاب.
من جانبه قدم رئيس “أدبي جدة” الدكتور عبدالله السلمي الشكرا والتقدير لجامعة الأعمال والتكنولوجيا على الاستضافة والدعم اللامحدود لبرامج وأنشطة في النادي، وفي مقدمتها ملتقى قراءة النص .
وفي ختام الحفل جرى توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا والنادي الأدبي الثقافي بجدة .