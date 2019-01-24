جدة.. افتتاح أول “سينما” في “رد سي مول” الاثنين القادم

استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، اليوم الأربعاء، إلى شرح مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة، حمزة الغبيشي، بمناسبة افتتاح أول سينما بجدة.
وتستهلّ الهيئة افتتاح سينما جدة بأول عرضٍ تجريبي بمجمع “الردسي مول”الذي تتوفّر به 12 شاشة عرض، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 28 يناير 2019.
كما سيبدأ العرض بسينما جدة خلال العام الجاري، في 27 شاشة عرض في “الأندلس مول” و9 شاشات في “ستارز أفينيو”، فيما يبدأ العرض بـ11 شاشة في “أبحر مول” و6 شاشات في “المسرة مول” خلال عام 2020.