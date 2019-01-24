جدة.. القبض على مالك مستشفى عقب صدور 32 حكمًا قضائيًا ضده

أودعت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مالك مستشفى خاص سجن ذهبان عقب صدور أوامر محكمة التنفيذ بحبسه؛ بسبب ممطالته في سداد مستحقات مالية تتخطى الـ1.5 مليون ريال.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على مالك المستشفى الذي جرى إغلاقه في وقت سابق بسبب تقدم أطباء وعمالة وشركات بشكاوى ضد صاحبه لعدم دفعه مستحقاتهم.
وبّينت أن الواقعـة التي بدأت قبل 7 سنوات صدر فيها أكثر من 32 حكماً ضد مالك المستشفى لتسديد ديون عليه للكادر الطبي والعمالة، والتي تقدر بنحو 1.5 مليون ريال، إلى جانب ديون أخرى لصالح بعض الشركات.