صور | تعرّف على أبرز الفعاليات والمغامرات والعروض التي تم الإعلان عنها في مؤتمر هيئة الترفيه

تضمن المؤتمر الذي عقده أمس رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الإعلان عن الكثير من المسابقات والتحديات المتنوعة، بالإضافة إلى مهرجانات ومغامرات وعروض مسرحية وكوميدية وبرامج مسابقات تلفزيونية ورياضات ترفيهية وإلكترونية، وفيما يلي نستعرض بعضاً من هذه الفعاليات للتعرف عليها:
– تيلي ماتش: أحد أشهر برامج المسابقات على مستوى العالم، من إنتاج التلفزيون الألماني، واستمر عرض حلقاته على مدار 13 عاماً حتى العام 1980، كان يعرض منافسات شيقة بين فريقين في العديد من الأنشطة، ونقلته الكثير من القنوات العربية، ومنها القناة السعودية، في الثمانينيات.
– مغامرات المتاهة: برنامج مسابقات بريطاني يضم في كل حلقة عدداً من المشتركين يقومون بالدخول إلى غرف منوعة بهدف الحصول على الجوهرة في دقيقتين أو الخروج بسرعة إن لم يستطع اللاعب الحصول على الجوهرة، أما إن تأخر اللاعب في الحصول على الجوهرة في الوقت المسموح يتم حبسه داخل الغرفة ولا يخرج إلا نهاية البرنامج أو يتم دفع جوهرة من المكتسبة سابقاً لإخراجه.
– تحدي ذا ألتمت سولدجز: برنامج أمريكي انطلقت أولى حلقاته في فبراير 2013، وهو عبارة عن بمسابقة لرجال القوات الخاصة.
– جري الثيران: سيقام في الطائف وأبها هذا العام، وتجري المفاضلة حالياً بين القصب وشقراء لاستضافة هذه الفعالية التي سيقدمها طاقم إسباني متخصص.
– مونسترجام: هو عرض تلفزيوني للشاحنات يتم عرضه في عددٍ من الولايات الأمريكية، يبدأ الأسلوب الحر بالسماح بقيادة الشاحنة في أي مكان لمدة 90 ثانية والحكام يقررون ويضعون النقاط إلى أن تنتهي التسعون ثانية، وفي النهائيات يتم تنظيم الفرق كمرحلة خروج المغلوب، والفائز هو من يحمل الكأس.
– مغامرات جو آبي: عبارة عن مغامرات جدية في الهواء الطلقـ تقام حالياً في 33 موقعاً في المملكة المتحدة، ويجري التنافس بين الأشجار وعلى الطرق السريعة والوعرة.
– داينمو: يقدم هذه العروض والخدع البصرية الفنان الإنجليزي ستيفن فراين، وتقدم العروض أمام الجماهير.
– ديفيد كوبرفيلد: سوف يقدم فيلد خدعه البصرية الشهيرة في المملكة، ومن أشهر عروضه إخفاء تمثال الحرية والعبور من خلال سور الصين العظيم وانشطاره إلى اثنين بواسطة منشار كهربائي، يعتبر من أكثر أساتذة فن الوهم شهرة على مستوى العالم.
– سيرك 1903: وتتضمن عروض هذا السيرك، البهلوان والعروض الأكروباتية والموسيقى والمشي على حبل، بالإضافة لعروض الأفيال الأفريقية والخيول.
– سيرك نيكولان: سيرك روسي تُقدم فيه عروض متنوعة.
– ذا كولور رن: عبارة عن احتفالية غير تقليدية، حيث يقوم الأشخاص فيها بالجري والمشي مسافة 5 كيلومترات ويتم رشهم ورش الطريق بالألوان الزاهية.
– أوفرواتش: عبارة عن لعبة فيديو جماعية عبر الإنترنت، توزع أوفرواتش اللاعبين على فريقين مكونَين من ستة لاعبين، حيث يختار كل لاعب شخصية واحدة من قائمة شخصيات محددة مسبقًا يُدعَون بـ”الأبطال”، ولكل بطل أسلوب لعب فريد من نوعه، ويعمل أعضاء الفريق معًا لتأمين نقاط التحكم والدفاع عنها على خريطة ما أو يرافقون حمولة عبر امتداد الخريطة خلال فترة زمنية محدودة.
– فورتنايت: هي لعبة فيديو إلكترونية من نوع البقاء، تتم أحداث فورتنايت في الأرض المعاصرة، حيث يؤدي الظهور المفاجئ لعاصفة عالمية إلى اختفاء 98٪ من سكان العالم، وتظهر المخلوقات الشبيهة بالزومبي لتهاجم الباقي. تسمح فورتنايت بالقتال ضد موجات من هذه المخلوقات التي تحاول تدمير الأهداف.
– ليون كينج: مسرحية موسيقية مأخوذة عن الفيلم الكرتوني الشهير الذي أنتجته والت ديزني عام 1994، قام الممثلون خلال هذا العمل بارتداء أزياء وأقنعة أفريقية على شكل الحيوانات التي في القصة.
– كافاليا: تتضمن تقديم عروض مشوقة بالخيول أمام الجمهور.
– جوراسيك بارك: سلسلة أفلام أمريكية تدور أحداثها حول إنشاء حديقة للكائنات المنقرضة في أحد جزر كوستاريكا النائية ويتم استنساخ عدة فصائل من الديناصورات عن طريق أخذ المادة الوراثية الخاصة بها أو DNA من الحشرات المحفوظة داخل الكهرمان القديم، وتدور الأحداث في الفيلم حيث يفقد زمام الأمور وتتحرر الديناصورات من محبسها لتنطلق في الجزيرة لتنشر الدمار وتستمر الأحداث في الأجزاء الخمسة على نفس المنوال.