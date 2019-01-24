وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توفر وظائف أكاديمية وبحثية لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في العديد من الأقسام والمراكز التابعة لها.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ومعرفة في اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات الموضحة بالجدول أدناه.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة (معيد) عن 30 سنة، ولوظيفة (محاضر) عن 35 سنة.
3- أن يكون المعدل التراكمي في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (3 من 4).
4- حاصل على الشهادة بنظام الإنتظام.
5- معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة.
6- معرفة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
التخصصات والشروط:من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/05/17هـ وينتهي بتاريخ 1440/06/17هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).