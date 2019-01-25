أطعمة يُفضَّل عدم تناولها بعد سن الثلاثين

يقول المختصون، إن جسم الإنسان بعد سن الثلاثين يحتاج لنمط غذائي معين، يستحسن معه ترك بعض العادات الغذائية الخاطئة، لأن بعض الأطعمة تساعد على ظهور علامات الشيخوخة المبكرة أو تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض.
وبحسب موقع “ويب طب”، فإن التغيرات الهرمونية التي تحدث للجسم مع تقدم العمر تؤثر على بعض وظائفه وتقلل نسبة الحرق، وبالتالي من الأفضل التوقف عن تناول أنواع معينة من المأكولات بعد تجاوز سن الثلاثين.
وتشمل قائمة المأكولات التي ينصح بالتوقف عن تناولها بعد سن الثلاثين:
– اللحوم المصنعة: تسبب أضراراً بالخصوبة لدى النساء والرجال، كونها تؤدي لخفض الحيوانات المنوية، كما تتسبب في حدوث بعض المشكلات الجنسية.
– المشروبات الغازية: تتسبب في ضعف الحيوانات المنوية وضعف الإباضة لدى النساء.
– الحساء المعلب: يحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، التي تسهم في زيادة ضغط الدم وشيخوخة الجلد، بالتالي يجب التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح زائدة.
– الأطعمة الغنية بالدهون: تسبب زيادة في معدل الكولسترول الضار، كما أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون خاصة تلك التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة حيث تتسبب في زيادة الوزن.
– الدقيق الأبيض: أي طعام مصنوع من الدقيق الأبيض كالخبز مثلا لا يزود الجسم بأي فوائد غذائية في مرحلة ما بعد الثلاثين، ويفضل تناول الخبز الأسمر والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البنية التي تحتوي على الألياف والفيتامينات الهامة للجسم.
– السكريات بنسب كبيرة: يفضل التقليل منها بعد سن الثلاثين، كونها تعزز من فرص الإصابة بالسمنة ومرض السكري.
– الكافيين: يسبب القلق والتوتر واضطرابات النوم، وهو أكثر تأثيراً على الصحة بعد الثلاثين كون أن الجسم بعد الثلاثين يصبح أكثر حساسية للكافيين.
– الصلصات المصنعة: حيث لا تحتوي على أي مواد غذائية مفيدة، بالإضافة إلى أضرارها العديدة فمثلا الكاتشب والمايونيز تحتويان على مواد حافظة تسبب مشكلات صحية حتى لصغار السن، كما أن الكاتشب غني بالسكر والمايونيز غني بالدهون.