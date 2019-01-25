الرئيسية أنحاء الوطن “التعليم”: تحديث البيانات شرط أساسي لدخول حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات
أكدت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة شؤون المعلمين أنه سيتم فتح رغبات النقل الداخلي والنقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، اعتباراً من يوم الاحد 21 جمادى أول وحتى الثاني من جمادى الاخرة 1440.
وأكدت الادارة أنه لن يدخل الحركة من لم يحدث بياتاته وفق تعميم تحديث البيانات الصادر من الوزارة.
وقد حددت وزارة التعليم في تعميم لها بأن يوم 16 جمادى الآخرة طباعة استمارة النقل الخارجي على النظام و 7 رجب اعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام.