الجزائر.. 94 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لانتخابات الرئاسة حتى الآن

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 94 شخصية سياسية وحزبية تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 إبريل القادم، من بينهم 12 رئيسَ حزب، والباقون 82 مستقلاً، وأن عملية الترشح تجري في ظروف جيدة.
وأكدت الداخلية أن طالبي الترشح حصلوا على استمارات جمع توقيعات المؤيدين تطبيقًا للقانون، مضيفة أن أبرز الأحزاب التي ترشح رؤساؤها هي أحزاب جبهة المستقبل وطلائع الحريات و”عهد 54″، إضافة إلى 9 رؤساء أحزاب آخرين
أما أبرز المرشحين المستقلين فمنهم رشيد نكاز، واللواء المتقاعد علي غديري، والنائب السابق الطاهر ميسوم، والذين تقدموا مع آخرين عقب توقيع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مرسوماً رئاسياً بالدعوة للانتخابات.