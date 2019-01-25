الرئيسية حوادث “الجمارك”: أحبطنا تهريب أطفال في أقفاص كرتونية.. وكشفنا هذه الحيل
كشف مشرف العمليات في الهيئة العامة للجمارك يوسف المسعودي، عن إحباط الجمارك في واحدة من المرات محاولة تهريب أطفال صغار بإخفائهم في أقفاص كرتونية.
وأشار المسعودي لعدد من الحيل والأساليب الحديثة والمبتكرة التي يتبعها المهربون في عمليات التهريب، ومن ضمنها وضع الممنوعات في قوالب مصنعة من الملح، للحيلولة دون اكتشافها.
وأبان أن المهربين يعتقدون أن وضع الممنوعات وسط مادة الرصاص، أو داخل بطاريات المركبات يحول دون اكتشافها، لافتاً وفقاً لصحيفة “اليوم” إلى أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ تم إفشال العديد من هذه المحاولات، وضبط كميات متفاوتة من المخدرات المهربة.
واستعرض خلال حديثه في معرض الوقاية من أضرار المخدرات في مدرسة الأمير سلطان المتوسطة والثانوية بمدينة الملك فهد العسكرية، عدداً من الأساليب المتبعة لأجل تهريب الممنوعات لداخل المملكة، لافتاً إلى أن بعضها يتم عبر إخفاء المواد المحظورة في أسفل الكراسي، أو في مؤخرة وتجاويف المركبات.