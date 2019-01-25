الحصيني يتوقع حالة ممطرة على أجزاء واسعة من المملكة.. بدءًا من السبت

توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية الباحث في علوم الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالةً ممطرة شتوية ذات طابعي خريفي على معظم مناطق الربيع في المملكة.
وأشار الحصيني إلى أن بداية الحالة الممطرة يوم غدٍ السبت متوقع استمرارها حتى يوم الأربعاء المقبل، متوقعاً أن تؤثر الأمطار على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية ثم المدينة فالجوف ثم حائل فالقصيم ثم مكة الرياض خاصة المحافظات الغربية والشمالية منها تمتد إلى الرياض والشرقية بشكل أقل.
وأبان الحصيني، أن الأمطار المتوقعة سيتراوح هطولها من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات برد، مبيناً أن جريان السيول أمر وارد وغزارة الأمطار وقوتها نواحي أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة وشمال منطقة مكة.
ودعا الحصيني، للابتعاد عن مجاري الأودية خاصة شرق سواحل منطقة تبوك، بالإضافة لمناطق الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الواقعة بين المدينة ومكة والتنبيه مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والصواعق يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم يعقبها انخفاض في درجات الحرارة.