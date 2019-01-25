“السياحة” تكشف عن مسار “روحانية المشاعر” المعتمد في مكة.. والهدف منه

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة أن مسار “روحانية المشاعر” الذي جرى اعتماده مؤخراً للرحلات السياحية سيقدم نموذجاً واعداً في تنظيم السياحة وسيقضي على العشوائية ويقدم عملاً احترافياً في صناعة السياحة.
وأوضح مدير عام الهيئة بمكة الدكتور هشام مدني أن مسار “روحانية المشاعر” يبدأ من شارع أم القرى مروراً بمسجد نمرة – عين زبيدة – ثم مسجد المشعر الحرام ومسجد الخيف ثم الجمرات ومسجد البيعة، وسيتم البدء في تنفيذه قريباً بمشيئة الله تعالى.
وأضاف أن منظمي الرحلات السياحية هم المسؤولون عن الجولات السياحية وإعدادها، وستسير وفق مسارات جرى اعتمادها مؤخراً، وتحديد المهام بشكل دقيق للمنظمين باعتبارهم واجهة معرفية تقدم الثقافة السعودية وتتسامى معها.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لعمل نموذجي مؤهل يمتلك المهارات الأساسية ويتواءم مع الخطط الموضوعة، كما يتم التأكد من جودة الأماكن السياحية والتاريخية والتواصل مع مشغلي الرحلات السياحية وشركات العمرة والطيران وأصحاب الفنادق وتقييم مستويات الخدمة.