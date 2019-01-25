صور | بعد إصابته في التظاهرات بالسودان.. إكمال زواج شاب داخل المستشفى بالخرطوم

أكمل شاب وشابة سودانيان عقد قرانهما داخل أحد مستشفيات الخرطوم، وذلك بعد تعرض الشاب لإصابة خلال المظاهرات التي تشهدها مدن السودان حالياً.
وتعرض الشاب ويدعى سامح سيد، وهو موظف في أحد المصارف لإصابة بالغة في العين جراء إطلاق قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، وقد قرر الأطباء ضرورة استكماله العلاج في روسيا.
وفاجأت خطيبة الشاب وتدعى “جوهرة عصام” الجميع بطلبها إكمال مراسم عقد قرانهما لتقوم بمرافقته في رحلة علاجه، وقد وجد الأمر قبولاً واستحساناً من الأسرتين، حيث تم عقد قرانهما داخل المستشفى بحضور عدد كبير من المتظاهرين.