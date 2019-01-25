صور | جموع المصلين يؤدون صلاة الميت على الشهيد عبدالمحسن عسيري في بحر أبو سكينة

أدى جمع غفير من المصلين، بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بمنطقة عسير اليوم الجمعة، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب بالقوات المسلحة عبد المحسن بن أحمد محمد عسيري.
وكان الرقيب عبد المحسن بن أحمد محمد عسيري ارتقى شهيداً خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة جموع المشيعين والمصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة، ونقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، فيما عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة.