ضبط أفريقي احتال على رجل أعمال سعودي وسلب منه مبلغًا كبيرًا.. وتنفيذ جدة تلزمه بإعادته له

قررت محكمة التنفيذ في جدة إلزام وافد من إحدى الجنسيات الأفريقية بإعادة 14 مليون ريال لرجل أعمال سعودي سلبها منه عن طريق الاحتيال عليه.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الشخص الأفريقي احتال على رجال الأعمال وأوهمه بأنه من كبار الشخصيات في بلاده؛ حيث استقبله في أحد القصور التي اتضح بعد ذلك أنها مملوكة لأحد حكام دولة السنغال، كما أقنعه بعلاجه من مرض شديد باستخدام السحر.
وتمكّن المحتال الأفريقي من خداع رجل الأعمال وأقنعه بقدرته على علاجه ليسارع الأخير إلى تسليمه مبلغاً كبيراً نقداً، وغادر إلى بلاده، إلا أن الطمع دفعه ليعود إلى المملكة مجدداً لأخذ المبلغ المتبقي المتفق عليه.
وبعد أن اكتشف رجل الأعمال الخدعة، لجأ إلى المحكمة، فتم القبض على المحتال، وأصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بإدانته وإعادة المبلغ الذي سلبه.