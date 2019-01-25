فيديو | تعليق “المغامسي” حول إعلان هيئة الترفيه إجراء مسابقات دينية

علَّق الشيخ صالح المغامسي، على إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إجراء مسابقات دينية، مثل تلاوة القرآن ورفع الآذان ضمن خطة الهيئة في المرحلة القادمة.
وقال ” المغامسي ” خلال لقاء له في برنامج ” ترند السعودية” المذاع على قناة ” MBC”: إن إجراء مسابقات قرآنية ورفع الآذان هذه مشاعر عظمى وينبغي إجلالها بنفس الوضع الذي جاء به الشرع .
وتابع: سنجد متنافسين في هذا الأمر وتبقى التجربة خير برهان على أن هذه الخطوة كانت خطوة موفقة ويحسب لمعالي تركي آل الشيخ هذا الأمر .
وأضاف : يجب أن نعلم أن هذا المجتمع مجتمع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وكل ما يقرب النفوس من الله تقبل عليه وكل ما يبعد عن الله نجد لنفوس تحجم عنه . وأردف: ” نشكر للهيئة هذا الطرح ونتمنى ما هو أكبر وأكثر” .
وردا على سؤال حول ” دعم العلماء والدعاة لخطة 2030 والخطة الجديدة للتحول والخطط الاستراتيجية القادمة”. قال : ” المغامسي” أعتقد أن العلماء وأهل الدعوة والقائمين على الفكر هم مثل غيرهم يحملون في قلوبهم أمال عظيمه على ما يقوم به سمو ولي العهد في تبنيه لرؤية 2030 والأمير محمد بن سلمان من الكفاءة والقدرة بما كان والاعتماد على الله ثم على سموه في رؤية تواكب العصر ولا تهدم الشرع نحن نفرح بهذا الأمر كثيرا ونعول عليه بعد الله وسيكون أقدر على تقديم رسالة واضحة وناجحة.
ماذا قال الشيخ صالح المغامسي عن ما تضمنته خطة #هيئة_الترفيه الجديدة من مسابقات دينية#ترند_السعودية pic.twitter.com/pNfbXZinPQ
— ترند السعودية (@TrendKSATv) January 24, 2019