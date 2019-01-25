فيديو | تعليق “المغامسي” حول إعلان هيئة الترفيه إجراء مسابقات دينية

ماذا قال الشيخ صالح المغامسي عن ما تضمنته خطة #هيئة_الترفيه الجديدة من مسابقات دينية#ترند_السعودية pic.twitter.com/pNfbXZinPQ

— ترند السعودية (@TrendKSATv) January 24, 2019