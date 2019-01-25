فيديو | زوجان كرواتيان يقضيان شهر العسل في العلا.. شاهد ماذا قالا

بإعجاب ممزوج بالدهشة والحماس، يصف الزوجان الكرواتيان: داڤور وأنجيلا، مشاعرهما تجاه زيارتهما الأولى للمملكة ضمن جولتهما العالمية لقضاء شهر العسل، ومرورهما ب #العلا للتعرف عليها والاستمتاع بفعاليات #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/6I8UYJ9BJd

— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 24, 2019