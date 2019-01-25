فيديو | زوجان كرواتيان يقضيان شهر العسل في العلا.. شاهد ماذا قالا

اختار الكرواتيان “داڤور وأنجيلا” اللذان تزوجا حديثاً مدينة العلا التراثية بمنطقة المدينة المنورة لقضاء فترة من شهر العسل، بعد قضائهما جزءا منه في باريس وسلطنة عمان.
وقال الزوجان إنهما يحبان الطبيعة والصحاري، وذُهلا من جمال ما شاهداه من طبيعة خلابة في مدينة العلا، مؤكدين أنها من أجمل الصحاري التي زاراها في حياتهما.
وأعرب “داڤور وأنجيلا” عن سعادتهما بما لقياه من حفاوة وترحاب من أهالي المدينة والزوار، مبينين أنهما نجحا في تكوين الكثير من الصداقات رغم مجيئهما قبل يومين فقط.
يذكر أن مدينة العلا تشهد هذه الأيام إقامة مهرجان “شتاء طنطورة” الذي انطلقت فعالياته في 20 ديسمبر الماضي وتستمر لأسابيع، وتتضمن حفلات وعروضاً موسيقية وغنائية، بالإضافة إلى أسواق شعبية، وعروض مناطيد ملونة، وسباق كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل.
بإعجاب ممزوج بالدهشة والحماس، يصف الزوجان الكرواتيان: داڤور وأنجيلا، مشاعرهما تجاه زيارتهما الأولى للمملكة ضمن جولتهما العالمية لقضاء شهر العسل، ومرورهما ب #العلا للتعرف عليها والاستمتاع بفعاليات #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/6I8UYJ9BJd
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 24, 2019