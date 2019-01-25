مصادر تكشف أسباب اختلاف طريقة احتساب “العلاوة السنوية” للموظفين

يترقب موظفو الوزارات والجهات الحكومية العودة لتطبيق العلاوة السنوية بأمر ملكي خلال يناير الجاري.
وأثار اختلاف بعض الجهات الحكومية في طريقة احتساب العلاوة السنوية تساؤلات الكثير من الموظفين، بعدما احتسبتها بعض الجهات الحكومية كاملة مع رواتب شهر يناير؛ فيما احتسبتها جهات أخرى كـ”فروقات” لمدة ٦ أيام.
وكشفت مصادر أسباب الاختلاف بين الجهات الحكومية لاختلاف طريقة احتسابها لرواتب موظفيها؛ حيث لا تزال بعض الجهات تحتسب الرواتب بالأشهر الهجرية، فيما تحتسب جهات أخرى الرواتب بالأشهر الميلادية؛ توافقاً مع السنة المالية للدولة؛ تنفيذاً لقرار صدر من مجلس الوزراء في عام ١٤٣٧هـ.
والوزارات والجهات التي لا تزال تعمل بالنظام القديم باحتساب الرواتب وفقاً للأشهر الهجرية؛ احتسبت العلاوة للشهر الجاري كـ”فروقات” عن ٦ أيام؛ فيما احتسبت الجهات التي تحتسب رواتب موظفيها بالأشهر الميلادية العلاوة كاملة.
وكان وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، قد أكد في تصريحات سابقة بأن صرف العلاوة السنوية بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ سيكون مع بداية السنة المالية 1/ 1/ ٢٠١٩م.