جامعة المؤسس تكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لإقامة مباريات النادي على ملعبها

نفت جامعة الملك عبد العزيز صحة ما تم تداوله حول قرب اتفاق بين مسؤوليها وبين النادي الأهلي للاستفادة من ملعب الجامعة لتُقام عليه مباريات النادي غير الجماهيرية.
وأكدت الجامعة أنها سبق أن اعتذرت عن طلب النادي الأهلي؛ نظراً لاحتياج النشاط الطلابي المستمر في الجامعة إلى الملعب، ولتنظيم الأنشطة المتعددة إلى جانب وجود جدولة سنوية للنشاطات التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.
@makkahregion @ALAHLI_FC @OKAZ_online @sabqorg #الاهلي #جامعة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/2yavy4mV5F
— المركز الإعلامي (@kau_media) January 26, 2019