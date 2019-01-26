جدة.. إزالة تعديات على أراضِ حكومية مساحتها مليون متر مربع

أزالت بلدية ثول الفرعية التابعة لأمانة جدة مخططاً عشوائياً جنوب شرق خزان ثول بمساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع.
وقال رئيس البلدية المهندس عيسى الشعيبي إن البلدية أزالت كذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 8 مواقع تعديات على أراضٍ فضاء وجرى أخذ التعهدات اللازمة على المخالفين.
وأوضح أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بمعالجة التلوث البصري والبيئي في أحياء الشمالية والجنوبية والصوالحة والكنادرة، وتم رفع 250 طناً من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر، إلى جانب إزالة حظائر أغنام متفرقة ومزروعات تسقى بمياه الصرف الصحي.
وشددت أمانة جدة على أنه من تثبتت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.