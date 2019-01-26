حرس الحدود بمنطقة عسير يُنقذ مواطناً من الغرق بـ “القحمة”

تمكنت فرق البحث الإنقاذ أثناء عملها المعتاد بقطاع القحمة مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن من الغرق أثناء سباحته في شاطئ المحاجي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة عسير خالد المطيري أنه أثناء قيام إحدى دوريات البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في قطاع القحمة شاهدت مواطناً يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه وإسعافه، لمستشفى البرك العام بعسير، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.
وأهاب المطيري بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في المناطق المخصصة.