شاب “أصم” يتغلب على إعاقته ويخاطب الصقور بلغة الإشارة.. تعرف على قصته

تمكن مواطن شاب من فئة الصم، من التغلب على إعاقته وتحقيق هوايته بالتواصل مع الصقور بلغة الإشارة.
وروى الشاب محمد بن عبد الله الشريف، قصة نجاحه في تخطي الصعاب ونظرة المجتمع له، مؤكدا أن تلك الهواية بدأت معه منذ طفولته إذ نشأ على حب صيد الطيور.
ولفت إلى أنه ذات مرة شاهد طيرا كبيرا مصابا فاعتنى به، وسأل والده وقتها عنه فأخبره بأنه صقر، فطلب منه شراء صقر له، لكن والده أرجأ الأمر لاعتقاده بصعوبة تواصل طفله معه.
وأشار إلى أنه تمكن بالفعل بعد ذلك من اقتناء صقر يساعده في عملية الصيد، لكنه اصطدم بكيفية التعامل معه، ورفض كثيرون مساعدته في تعلم طرق التواصل معهم لاعتقادهم بصعوبة أن يكون محمد صقّارا.
وقال إنه بإصراره وعزيمته استخدم الهواتف النقالة في البداية لإصدار أصوات يرسلها للصقر للتواصل معه، وبعد فترة من العلاقة الطيبة بينه وبين الطير تمكن من التواصل عبر لغة الإشارة.
واستطاع الشاب تسجيل مشاركته الأولى في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي سينطلق غدا في ملهم شمال مدينة الرياض، مقدما الشكر للجنة المهرجان التي أتاحت الفرصة له للمشاركه في هذا المحفل الذي يعد الأضخم للصقور.