عضو بـ”كبار العلماء”: لا يجب بيع جُثمان الإنسان أو التبرع به لأغراض علمية

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله التركي أن حرمة جسم الإنسان ميتاً كحرمته حياً، ولذلك لا ينبغي بيعه أو التوصية بالتبرع به لأغراض علمية في أقسام الطب.
وأوضح التركي وفقا لـ”عكاظ”، أن المجالات العلمية فيها خيارات واسعة ووسائل عديدة أخرى، وفتح مجال بيع الجُثمان أو التبرع به قد يؤدي إلى مفاسد كبيرة.
وأشار إلى إمكانية التبرع بالجثمان في حالة الأمور الضرورية التي تخص إنسانا معينا فقط.
وكان عميد كلية الطب السابق بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسن جمال، قد كشف عن أن الجامعات السعودية تستورد 150 جُثة سنوياً لأغراض الدراسة بقيمة تصل إلى 40 مليون ريال.