فيديو | “أم كلثوم” تصدح بأجمل أغانيها في “شتاء طنطورة” بتقنية “الهولوغرام”

أطلت الفنانة القديرة الراحلة “أم كلثوم” على الجمهور في “شتاء طنطورة” مساء أمس عبر تقنية “الهولوغرام”، في حفل غنائي قُدمت خلاله باقة من أميز أغنياتها.
وظهرت “أم كلثوم” على مسرح مرايا بالعلا في صورة ثلاثية الأبعاد، وهي تصدح بأغنيات “أنت عمري”، و”سيرة الحب”، و”ألف ليلة”، و”لسه فاكر”.
بعد غياب استمر لأكثر من أربعين عاماً، تظهر #أم_كلثوم_في_العلا! في ليلة من ليالي "ألف ليلة وليلة". لتعيد للذاكرة أداءً بلا مثيل!
#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/mm0renCtJj
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 25, 2019