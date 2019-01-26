فيديو | “أم كلثوم” تصدح بأجمل أغانيها في “شتاء طنطورة” بتقنية “الهولوغرام”

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أطلت الفنانة القديرة الراحلة “أم كلثوم” على الجمهور في “شتاء طنطورة” مساء أمس عبر تقنية “الهولوغرام”، في حفل غنائي قُدمت خلاله باقة من أميز أغنياتها.

وظهرت “أم كلثوم” على مسرح مرايا بالعلا في صورة ثلاثية الأبعاد، وهي تصدح بأغنيات “أنت عمري”، و”سيرة الحب”، و”ألف ليلة”، و”لسه فاكر”.

كما قدم العازف الوحيد الموجود اليوم من أعضاء فرقة أم كلثوم الموسيقية الموسيقار والملحن “فاروق سلامة” مقطوعات موسيقية بمرافقة الفرقة الموسيقية، وذلك إلى جانب تقديم الفنانة “سناء جميل”، وهي من عائلة أم كلثوم، أغنية “أنساك”.

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