فيديو | “أم كلثوم” تصدح بأجمل أغانيها في “شتاء طنطورة” بتقنية “الهولوغرام”

بعد غياب استمر لأكثر من أربعين عاماً، تظهر ⁧#أم_كلثوم_في_العلا⁩! في ليلة من ليالي "ألف ليلة وليلة". لتعيد للذاكرة أداءً بلا مثيل!

⁧#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/mm0renCtJj

— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 25, 2019