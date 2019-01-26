فيديو | سؤال لمراسل “سي إن إن” يُثير غضب متحدثة البيت الأبيض

غضبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز من سؤال وجهه إليها مراسل قناة “سي إن إن” بشأن اعتقال روجر ستون مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسأل المراسل “جو جونز” المتحدثة باسم البيت الأبيض عمّا إن كان ترامب يشجع تضليل الأمريكيين، في إشارة إلى تغريدات نشرها ترامب أظهر فيها دعمه لروجر ستون.
ولم يرُق سؤال مراسل “سي إن إن” لساندرز التي قالت عنه: إنه سخيف ومُهين، مستغربة كيف يفترض المراسل أن يطلب ترامب من ستون أن يخرق القانون.
وكان المحقق مولر قد وجه اتهاماته لمساعد ترامب تتعلق بالتأثير على الشهود وتقديم تصريحات كاذبة ومضللة، وجرى اعتقاله على إثر هذه الاتهامات.