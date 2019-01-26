فيديو | سعودي يفتح مزرعته طوال العام مجانًا متنزهًا لأهالي الجوف ووافديها والمارين بها

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كشف تقرير تليفزيوني تجهيز مواطن من أهالي الجوف مزرعته الخاصة لتكون متنزها لأهالي الجوف من المواطنين والوافدين، وعابري السبيل والمسافرين عبر الجوف.

وأظهر التقرير المساحة الكبيرة للمزرعة وما بها من فواكه وتمور، إضافة إلى التجهيزات التي أعدها صاحبها، من ألعاب للأطفال والدبابات والخيول، والأطعمة بنظام الخدمة الذاتية.

وعبّر عددٌ من مرتادي وضيوف المزرعة من المواطنين والوافدين عن تقديرهم الكبير لما يقوم به المواطن من أجل خدمتهم وراحتهم، وأنهم يحصلون على ما يريدون من أطعمة وفواكه وراحة ومتعة في هذا المكان الجميل.

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