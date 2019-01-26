فيديو | طائرة هولندية تحول مسارها وتهبط في فرنسا بسبب “تكبيرة الصلاة”

حولت رحلة طيران تابعة لشركة “ترانسافيا” الهولندية مسارها في الجو والهبوط اضطراريا عندما وقع شجار بين الأمن وأحد الركاب التونسيين والذي صاح قائلاً: “الله أكبر”.
وكانت الرحلة متجهة من مطار باريس أورلي إلى العاصمة التونسية تونس، لكن أحد الركاب وهو تونسي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاماً، همّ بالصلاة في ممر الطائرة، بالقرب من قمرة القيادة، فمنعه الأمن.
وأعقب ذلك حوار جدلي بين الراكب وأمن الطائرة، أثناء جلوس الراكب في مقعده، تبعه اشتباكٌ بين الطرفين، أثناء تحليق الطائرة في الجو، وفجأة قال التونسي بأعلى صوته: “الله أكبر”، ما أصاب الركاب بالخوف، فصرخوا، قبل أن يتمكن الأمن من السيطرة عليه.
وعقب ذلك غيرت الطائرة مسارها وهبطت في مطار نيس كوت دازور، فيما أفاد شهود عيان أن الرجل صاح بأنه تونسي وطلب من الركاب الآخرين مساعدته في مقاومة رجال الأمن.
ويعتقد أن المشكلة نجمت عن عدم سماح الطاقم للرجل بالصلاة في ممر الطائرة، وعند هبوطها، اعتقلت الشرطة الفرنسية الرجل على الفور، حيث جرى إخضاعه لتقييم نفسي، فيما لم تعلق شركة الطيران على الحادث حتى الآن.