فيديو | قصة شاب سعودي يهوى جمع مقتنيات وصور المطربة المصرية “أم كلثوم”

تناول تقرير تلفزيوني بثته قناة “إم بي سي” عبر برنامج “إم بي سي في أسبوع” قصة شاب سعودي يهوى جمع مقتنيات المغنية المصرية أم كلثوم وصورها.
وقال الشاب أنور باشا: إن علاقته بأم كلثوم وتراثها الغنائي كان بسبب تعلّق والده الشديد بها، مشيراً إلى أنه لم يكن يحب صوتها في البداية؛ لكنه تحول بعد ذلك إلى “عاشق”.
وعن مصادر المقتنيات، قال باشا إنه حصل على الفساتين وبعض المقتنيات من أحد أقارب المغنية الراحلة، وحصل على الباقي من خلال زياراته المتكررة لمصر لغرض البحث عن صور نادرة أو متعلقات.
وتمكن أنور من جمع معلومات تفصيلية عن أم كلثوم، دفعته إلى التفكير في تأليف كتاب عن حياتها وتراثها الغنائي، وقد تمكن من إنجاز أجزاء كبيرة منه.
سعودي يملك مجموعة خاصة من مقتنيات "أم كلثوم"
تتضمن فساتين و 3000 صورة
تقرير سلطان السلمي#MBCinaWeek pic.twitter.com/jWQCJ2tOye
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 25, 2019