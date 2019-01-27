الرئيسية حوادث ألمانيا.. شجار بين مجموعة شباب ينتهي بمقتل 2 تحت عجلات المترو
ألقت السلطات الألمانية القبض على اثنين من الشباب يشتبه في أنهما تسببا في مقتل زميلين لهما تحت عجلات المترو بمدينة نورنبيرج بولاية بافاريا جنوبي البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة اليوم السبت، إن أحد الشابين في السابعة عشرة من عمره وسوف يتم استجوابه رسميًا، بعد أن أفادت أقوال شهود عيان بأنه تسبب في الحادث.
وكان نزاع نشب بين الشبان عقب حفلة حضروها معًا؛ حيث تشاجر عدد منهم عند محطة مدينة نورنبيرج ثاني أكبر مدن ولاية بافاريا.
وأضاف المتحدث أن الشرطة الجنائية (شرطة مكافحة الجريمة) ألقت القبض على مشتبه به ثان بعد القبض على المشتبه به الأول بعدة ساعات.
وذكر المتحدث أن الشابين الاثنين وهما في السابعة عشرة من العمر ربما يكونان مسؤولين عن قتل زميليهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أن دفعا ثلاثة ممن كانوا معهم في حفلة استمرت لما بعد منتصف ليل أمس خلال وجود الجميع على رصيف محطة المدينة، فأوقعوهم على القضبان؛ ما أدى إلى وفاة اثنين (16 عامًا) تحت عجلات المترو بينما نجا الثالث (16 عامًا أيضًا) إثر ابتعاده سريعًا عن القضبان.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهما أمام قاضي التحقيقات غدًا الأحد.