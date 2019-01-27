جامعة الإمام تودع العلاوة السنوية لمنسوبيها كاملة

أودعت جامعة الإمام محمد بن سعود اليوم الأحد العلاوة السنوية لعام 1440هـ لمنسوبيها كاملة بعد إضافتها مع الرواتب، في الوقت الذي اشتكى فيه منسوبو وزارة التعليم من عدم إيداع العلاوة السنوية لهم بالكامل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة أحمد الركبان في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “العلاوة لهذا العام 1440هـ لمنسوبي جامعة الإمام تمت إضافتها مع نزول الرواتب اليوم واحتسابها بالكامل منذ 1 يناير 2019 …”.
وكانت وزارة التعليم أوضحت على لسان المتحدث باسمها مبارك العصيمي أن “رواتب الموظفين التي نزلت اليوم هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب”.