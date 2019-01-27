دراسة حديثة: عند التوتر.. التفكير بالزوج أو الزوجة يخفف الضغط

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة أريزونا، أن مجرد التفكير في شريك حياتك (الزوج أو الزوجة) عند الشعور بالتوتر والإجهاد، يساعد على وقف ارتفاع ضغط الدم.
وبحسب «ديلي ميل»، طلب الباحثون من نحو 100 متطوع وضع أقدامهم في الماء البارد، من أجل إطلاق «الإجهاد الداخلي»، ووجدوا أن التفكير في الأحباء وشركاء الحياة، كان كفيلا بمنع ارتفاع ضغط الدم المؤقت.
وقال كايل بوراسا، الذي قاد الدراسة، «تشكل علاقاتنا إحدى الطرق الحاسمة التي يمكننا بها إدارة التوتر، إما مع شريكنا مباشرة أو عن طريق استحضار صورته في أذهاننا».
وكشفت النتائج أن أولئك الذين كان لديهم شركاء حاضرون، أو حتى مجرد التفكير بهم، شهدوا ضغط دم أقل من المتطوعين الذين كانوا يتأملون حياتهم اليومية.