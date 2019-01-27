فيديو | كاتبة لـ “هيئة الترفيه”: لا أريد أن أنفق على السياحة الداخلية أكثر مما أنفق بالخارج

الدكتورة أمل الهزاني لـ #الأسبوع_في_ساعة:

لا أريد أن أنفق على السياحة الداخلية أكثر مما أنفق في السفر للخارج@Alhazzani_Amal #خليجية pic.twitter.com/fzbgmxXPXW

— خليجية (@Khalejiatv) January 26, 2019