فيديو | كاتبة لـ “هيئة الترفيه”: لا أريد أن أنفق على السياحة الداخلية أكثر مما أنفق بالخارج

قالت الأستاذة الجامعية والكاتبة أمل الهزاني، إن أهم معيار في آلية عمل الهيئة العامة للترفيه ألا تكون تكلفة السفر إلى الخارج أقل من تكلفة الترفيه في الداخل.
وأضافت الهزاني خلال برنامج “الأسبوع في ساعة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه على سبيل المثال تكلفة الإقامة في فندق خمس نجوم ببلدة جميلة باردة في الصيف داخل المملكة تتراوح بين 400 إلى 450 دولارًا في الليلة، في حين أن السفر إلى مصر قد يكون أقل من ذلك.
الدكتورة أمل الهزاني لـ #الأسبوع_في_ساعة:
لا أريد أن أنفق على السياحة الداخلية أكثر مما أنفق في السفر للخارج@Alhazzani_Amal #خليجية pic.twitter.com/fzbgmxXPXW
— خليجية (@Khalejiatv) January 26, 2019