فيديو | كاتبة لـ “هيئة الترفيه”: لا أريد أن أنفق على السياحة الداخلية أكثر مما أنفق بالخارج

بواسطة
Editor
-

قالت الأستاذة الجامعية والكاتبة أمل الهزاني، إن أهم معيار في آلية عمل الهيئة العامة للترفيه ألا تكون تكلفة السفر إلى الخارج أقل من تكلفة الترفيه في الداخل.

وأضافت الهزاني خلال برنامج “الأسبوع في ساعة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه على سبيل المثال تكلفة الإقامة في فندق خمس نجوم ببلدة جميلة باردة في الصيف داخل المملكة تتراوح بين 400 إلى 450 دولارًا في الليلة، في حين أن السفر إلى مصر قد يكون أقل من ذلك.

ولفتت إلى أنها لا تريد أن تنفق للترفيه داخل المملكة أكثر مما تنفق للسفر إلى الخارج مهما توفرت وسائل الترفيه؛ كون مسألة الإنفاق جزءًا مهمًا في تفكير الأسرة واتخاذ قراراتها.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here