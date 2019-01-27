في ثاني أيامه.. ابن شوية وابن شفلوت يشعلان مسرح مهرجان الصقور شعرًا

أشعل الشاعران مطلق بن شوية وسطام بن شفلوت ذروة الأمسية الشعرية الثانية التي احتضنها مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الأولى، والذي يستمر لغاية 3 فبراير في ملهم شمال مدينة الرياض.
وشهدت الأمسية حضوراً كبيراً، استمتع فيها الزوار بمجموعة من القصائد التي ألقاها الشاعران، والتي تنوعت بين القصائد الوطنية والغزلية وأخرى وصفت الصقر وحياة الصقار، ونالت استحسان الجمهور وصفق لها إعجاباً.
وشهد اليوم الثاني من انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في دورته الأولى إقبالاً جماهيرياً كبيراً من هواة الصيد والفروسية ومحبي الصيد من داخل المملكة وخارجها، حيث استمتعوا بالفعاليات المصاحبة للمهرجان الترفيهية والثقافية والشعرية التي احتضنها مسرح المهرجان .
ويشهد مسرح المهرجان إقامة عدد من الأمسيات الشعرية لعدد من الشعراء الذين يصورون حياة الإنسان في الجزيرة العربية وطلاقة ألسنتهم وفصاحة كلماتهم شعراً.