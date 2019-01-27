قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشهرين.. وكالة الدواء الأوروبية تغلق مقرها في لندن

الرئيسية أنحاء العالم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشهرين.. وكالة الدواء الأوروبية تغلق مقرها...
أغلقت وكالة الدواء الأوروبية (إي إم أيه) أبوابها في العاصمة البريطانية لندن قبل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي بشهرين تقريبًا.
وفقدت بريطانيا لمغادرة الوكالة الأوروبية، نحو 900 وظيفة وفقًا لتقرير نشرته جريدة “الجارديان” البريطانية. التي أكدت أن الوكالة ستنقل هذا المقر إلى أمستردام بهولندا.
وتشرف الوكالة على جودة ودرجة أمان الأدوية في أوروبا. وكانت هذه الخطوة ضرورية؛ نظرًا لخروج بريطانيا الوشيك من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت حفلة وداع نظمت مساء أمس الجمعة رفعت فيها أعلام 28 دولة هي أعضاء الاتحاد وألقيت فيها كلمات بهذه المناسبة.
وقال رئيس مؤسسة ويلكوم جيريمي فارار تعليقًا على نقل المقر: “إنه يوم حزين لبريطانيا ويوم عظيم لهولندا.”
ومن المتوقع أن ينتقل جميع العاملين بالوكالة وعائلاتهم من لندن للعيش في هولندا؛ حيث يمارسون عملهم بصورة مؤقتة داخل مبنى يتكون من 11 طابقًا في أمستردام.
وأصدرت الحكومة في هولندا تكليفًا ببناء مركز جديد للوكالة يقام حاليًا داخل المركز المالي بالعاصمة الهولندية، ومن المقرر أن ينتقل العاملون بالوكالة إليه في نوفمبر المقبل.