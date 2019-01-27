“ماهان اير” الوجه القبيح لنظام الملالي

ماهان اير شركة طيران ايرانية وتعود سبب تسميتها بهذا الاسم الي بلده صغيرة تقع علي بعد ٣٥ كيلومتر من مدينة كرمان جنوب ايران وهذة المدينة التي ينتمي اليها قادة الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس وعلي رأسهم قاسم سليماني الشخص الابرز في قيادة المليشيات الارهابية التابعة لايران في الشرق الاوسط.
شركة ماهان اير مدرجة علي قائمة العقوبات الامريكية منذ عام ٢٠١١ م لقيام الحرس الثوري الايراني باستخدامها في عمليات عسكرية وانشطة ارهابية وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تستخدم في اغراض غير نقل الركاب فهي تقوم بنقل مليشات واسلحة الي مناطق الحروب والتي تريد ايران السيطرة عليها.
في شهر ديسمبر الماضي اعلنت المانيا سحبها اذن تشغيل ماهان اير الايرانية في المانيا وكشفت احدي الصحف الالمانية وهي صحيفة بيلد عن مسؤول الماني ان الشركة تستخدم لاغراض عسكرية فهي تقوم بنقل جنود واسلحة وعتاد وعناصر من الحرس الثوري الايراني ومليشيات ايران الي سوريا خلال سنوات الحرب الماضية لكن المانيا اتخذت قرار وقف تشغيل شركة ماهان اير الايرانية في المانيا نتيجة الحملة التي تشنها ادارة ترامب علي الكيانات الايرانية ومنها شركة ماهان اير الايرانية حيث استطاعت ادارة ترامب اقناع المانيا بضرورة ايقاف هذه الشركة التي تستخدم لاغراض ارهابية بالاضافة الي انها حاولت نقل الاموال بكميات كبيرة لارسالها الي النظام الايراني لدعم العمليات الارهابية في سوريا واليمن وبعد نجاح الولايات المتحدة في ايقاف نشاط ماهان اير الايرانية في المانيا تحاول الان مع دول اوروبية اخري مثل فرنسا وعدد من الدول التي كشفت في الفترة الماضية عن عمليات التجسس التي تقوم بها ايران ومحاولاتها لاغتيال معارضين ايرانيين في اوروبا.
وزارة الخزانة الامريكية فرضت يوم الخميس الماضي عقوبات علي ٤ كيانات ايرانية وطائرتين علي صلة بالحرس الثوري الايراني وشركة ماهان اير الايرانية بالاضافة الي شركات وكيانات اخري علي صلة بشركة ماهان ومنها qeshm fars الايرانية و flight travel الارمينية وتأتي هذة العقوبات في اطار التضييق علي النظام الايراني وفرض اقسي العقوبات علي نظام الملالي للتوقف عن التدخل في شؤون الدول ووقف انشطة ايران الصاروخية البالستية.
نظام الملالي استخدم طيران ماهان في عمليات ارهابية واجرامية بنقل المليشيات الي سوريا ونقل الاسلحة والمعدات والتمويل الي حزب الله وارسل نظام الملالي عام ٢٠١٥ طائرة تابعة لمهان اير الي اليمن محملة بالاسلحة لكن التحالف العربي قام بقصفها قبل ان تصل صنعاء بعد دخولها المجال الجوي لليمن وزعم النظام الايراني انها تحمل مساعدات غذائية.
شركة ماهان اير الايرانية هي التي ساعدت نظام الملالي كثيرا في نقل مليشاته وامواله الي سوريا ولبنان ونقل قادة الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس في رحلات الي دمشق لمتابعة الحرب السورية علي ارض الواقع وتعبر هذه الطائرات الي سوريا عبر المجال الجوي للعراق بعد تنسيق مباشر بين قاسم سليماني وهادي العامري قائد قوات بدر والتابعة للحرس الثوري الايراني لعبور طائرات ماهان اير الايرانية الي سوريا مباشرة وهي بذلك تعزز نفوذها وتعزز حلمها بفتح طرق مباشرة من ايران الي دول علي البحر المتوسط.
ماهان اير شركة ايرانية تمثل خطر ايراني كبير علي دول المنطقة ودول العالم التي تهبط بها طائرات ماهان اير الايرانية الوجه القبيح لنظام الملالي.