مواطنان يربيان حيوانات مفترسة يناشدان “تركي آل الشيخ” دعمهما وإنقاذهما.. والأخير يستجيب ويرد | فيديو

ناشد مواطنان في مقطع فيديو رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ دعمهما ومساندتهما، بعد صدور أمر بمصادرة حيواناتهما المفترسة التي يقومان بتدريبها وتربيتها من الصغر.
وأوضح الشابان أنهما متمكنان في تدريب الحيوانات ويأملان في أن تفتح لهما هيئة الترفيه أبوابها ليقدما عروضهما برفقة الحيوانات، التي وضعا رؤوس أموالهما فيها، وهي هوايتهما منذ سنوات، إلا أنهما لم يتمكنا من الحصول على دعم، ويرغبان في “فزعة” منه ولن يخذلاه.
ادعوكم لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكم لتمنية هذه الهواية. ومن الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية لأن جيرانكم لهم حق… سنخصص لكم اماكن لتربيتها ❤️👍🇸🇦 pic.twitter.com/6b5N7oFy04
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 27, 2019