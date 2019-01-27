مواطنان يربيان حيوانات مفترسة يناشدان “تركي آل الشيخ” دعمهما وإنقاذهما.. والأخير يستجيب ويرد | فيديو

ادعوكم لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكم لتمنية هذه الهواية. ومن الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية لأن جيرانكم لهم حق… سنخصص لكم اماكن لتربيتها ❤️👍🇸🇦 pic.twitter.com/6b5N7oFy04

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 27, 2019