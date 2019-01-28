أسرار نجاح لاعبين كرة القدم

يقول مايكل كليغ ابن مدرب اللياقة السابق لكريستيانو رونالدو) ميك كلغ (، أن رونالدو سيتربع على عرش كرة القدم! لماذا؟ السبب عندما عرف أين تكمن أسرار نجاح هذا اللاعب، ومنها المؤشرات والمعطيات التي دفعته لتوقعه، وطبعاً كل شئ بإرادة الله ومشيئته، فيقول أن رونالدو كان يردد دائماً أنه سيصبح (أفضل لاعب في العالم).لأنه وضع هذا الهدف نصب عينيه، وفي قلبه، وخلال تدريباته، وتابع أن رونالدو عقد العزم على هذا الهدف من خلال مجموعة من الخطوات، منها التعاقد مع اختصاصي تغذية ليعمل معه بشكل خاص، والتعاون مع المهنيين المتخصصين في كل مجال. وكشف كليغ أن رونالدو يملك مدرباً خاصاً بتسديد الركلات الحرة، وكذلك مدرباً خاصاً في صالة الألعاب الرياضية، وأيضاً مدرباً خاصاً لتمارين القوة واللياقة البدنية. فضلاً عن أنه يتمتع «بالذكاء» في التعامل مع أفراد طاقمه المتنوع، من أجل تطوير أدائه ومستواه، معتبراً أن هذا الذكاء جعل منه الأفضل في الساحة المستديرة. والجملة الأخيرة تعبر عن رأي مايكل فقط.!
وبالفعل لا بُدّ لكل لاعب كرة قدم اليوم أن أراد الأفضلية لا بل أن أراد استمرار الأفضلية ليضل نجماً ساطعاً، لانه في عالم المستديرة من السهل أن تصل للنجومية أحياناً بسرعة ولكن الصعوبة تكمن في هل ستحافظ على هذا النجاح أم لا؟. لذا عليه أن يضع هدفه نصب عينيه، وأن يعمل على تحقيقه من خلال اتّباعه برنامج رياضي لتحسين مستوى لياقته البدنيّة، وتطوير القدرة على التحمّل و…، والحفاظ على أدائه ومستواه بشكل مستمر، وأن يكون على أيادي متخصصة أن أمكن، وأن يطور من نفسه بأستمرار وأن لا يتوقف بأي حال من الأحوال، مع الألتزام بأحترام الوقت وتنظيمه، ومهم جداً وجود برنامج غذائي صحي خاص، ولو نظرنا للاعب العربي بشكل عام إلا من رحم الله منعاً للتعميم، نجده لا يعرف عن ما سبق ذكره شئ للأسف وأن عرف لم ولن يفعل، فالكابتن يلعب (بالبركة) ولا يرى هذه الأمور إلا فلسفة فاضية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولذلك تجد الكثير من النجوم سطعت وما لبثت حتى توارت عن الأنظار ولا نعلم ما جرى لها بعد أن رأينا جمالاً وفناً أُبهرنا به ثم أختفى عنّا فجأة، أرى أن السبب الرئيس هو عدم وضع هدف واضح، وعدم الأهتمام والمثابرة والمحافظة على الموهبة وتطويرها بشكل مستمر، ومن الأسباب كذلك الإعلام السلبي، الذي له دور كبير في إحراق كثير من النجوم المضيئة للأسف الشديد. وما بقي إلا أن نقول من طلب العُلا سهر الليالي، فالنجاحات تتطلب بذل الكثير من العمل، دون كلل أو ملل، وتتطلب الإلتزام بالهدف الذي نضعه لأنفسنا وأن نسخر كآفة الجهود لتحقيقة، وبالنهاية الله لا يضيع عمل عاملٍ منكم من ذكر أو أنثى، ومتى ما وجدت الظروف والأزمنة الملائمة للنجاح مع كل الأسباب المبذولة بمشيئة الله ستجد نفسك تحلّق عالياً يوماً ..
إلى ذلك الوقت كن بخير عزيزي القارئ حتى القاك بمضمار رياضي جديد أن شاءالله.