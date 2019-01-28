الرئيسية أنحاء الوطن “الإنذار المبكر”: غبار وأتربة على الرياض والقصيم.. وأمطار رعدية على مكة والمدينة
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة على مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الإنذار أن منطقة الرياض ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لإثارة الغبار والأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم (الإثنين)، وتشمل مدن الرياض والخرج والأفلاج والمجمعة ورماح ووادي الدواسر والدوادمي.
فيما ستشهد منطقة القصيم رياحاً مثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية مع وجود فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم، وتشمل مدن بريدة والرس وعنيزة والبدائع والمذنب والصقور ورياض الخبراء والشماسية.
وبينت هيئة الأرصاد أن معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة ستشهد اليوم أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي لجريان السيول، وتستمر الحالة حتى ظهر اليوم.
بينما ستشهد المدينة المنورة نفس الحالة التي تشمل مدينة العلا والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحاً.