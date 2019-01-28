الدفاع المدني يحذر أهالي مكة من موجة “غبار” في هذا الموعد

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية على المنطقة خلال الساعات القليلة.
وتلقى مركز القياد والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تنبيهاً متقدماً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة جوية تتعرض لها المنطقة تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، والليث، ورابغ، والقنفذة، وذهبان، والكامل، والشعيبة، وتربة، والمويه والأجزاء المجاورة لها والطرق الواصلة بين تلك المحافظات.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تبدأ، كما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة من الـ 9 صباحاً – وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر في مثل تلك الأجواء، واتباع إرشادات السلامة وتجنب الأماكن التي قد تشكل خطورة من خلال الابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية، وأعمدة الإنارة وأعمال الصيانة على الأسطح حفاظاً على سلامة الجميع.