الكلباني: هيئة الترفيه قادرة على استيعاب الخروج من مأزق المخالفة

أكد إمام جامع المحيسن بالرياض عادل الكلباني، أنه يدعم عمل ونشاط الهيئة العامة للترفيه، لافتاً إلى أنه ما دام اللهو جائزا بل وضروريا للنفس فكل مسلم له هذا الحق مع اختلاف العصور، فكان لزاماً إنشاء هيئة لتنظيم الترفيه.
وقال الكلباني في مقال له في صحيفة “الرياض” بعنوان “ساعة الترفيه منحة ربانية”، إنه يتردد خلال هذه الأيام الحديث عن هيئة الترفيه ويركز كثيرون على ما يرونه مخالفاً للشريعة، مشدداً على أن الهيئة قادرة بتعاون الناس وحرص القيادة على استيعاب الخروج من مأزق المخالفة فيما صح النهي عنه ولم يختلف فيه.
وأضاف أن “الهيئة سيمكنها استيعاب الشباب وفتح باب عظيم لعلاج كثير من الخلل وسد كثير من الثغرات والحاجة التي كان يطلبها المواطن فلا يجدها، وليس ذلك بعيداً عن الشرع بل هي من صميمه”، مشيراً إلى أن البعض يتذرع للإنكار بأشياء هي خلافيات فقهية وليست ثوابت عقدية أو منهيات قطعية.