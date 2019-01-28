اليمن.. قرار جمهوري بتعيين العميد اليافعي رئيسًا للاستخبارات

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد، قرارًا يقضي بتعيين العميد الركن أحمد محسن سالم اليافعي رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع خلفًا للواء محمد صالح طماح.
ولقي اللواء طماح، مصرعه مؤخرًا إثر إصابته في هجوم من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بطائرة مسيرة استهدف قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن في 10 يناير الحالي.
وأسفرت تلك الحادثة عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات عسكرية وجنود وكذلك إعلاميون شاركوا في تغطية العرض العسكري.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 2019 على تعيين أحمد محسن سالم اليافعي رئيسًا لهيئة الاستخبارات ويرقى إلى رتبة لواء.
ويعد اللواء أحمد محسن اليافعي من أكفأ قيادات الاستخبارات العسكرية وصاحب تجربة وخبرات عملية طويلة منذ انخراطه في جيش دولة الجنوب القوي قبل أكثر من أربعة عقود ونيف من الزمن مع رفاق دربه وعلى رأسهم الشهيد البطل اللواء الركن أحمد سيف اليافعي واللواء عبدالله احمد محنف واللواء أحمد جابر وآخرون.
وشغل «العميد اليافعي» عدة مناصب هامة، كان آخرها تقلده إدارة دائرة الاستخبارات العسكرية، وقبل ذلك كان نائبًا لمدير الدائرة ذاتها لسنوات طويلة.
والعميد اليافعي من مواليد قرية ذي سرا بمديرية يافع لبعوس، بمحافظة لحج جنوب اليمن.